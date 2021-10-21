СБУ затримала агента ФСБ, який проходив спецпідготовку на Донбасі

21 жовтня 2021 , 16:49
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Джерело:

СБУ

Служба безпеки України спіймала агента ФСБ Росії, який займався розвідкою на території України. Він виконував завдання російських кураторів на Вінничині.

Там контррозвідка СБУ й затримала чоловіка. Попередньо відомо, що він також проходив вишкіл на тимчасово окупованій території у Луганській області.

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У Вінниці затримали працівника ФСБ, який займався розвідкою для країни-агресора

Контррозвідники СБУ викрили та затримали на Вінниччині агента ФСБ Росії, який пройшов вишкіл у проросійських бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі,
– розповіли в СБУ.  


СБУ затримало чоловіка, що здійснював розвідку для ФСБ Росії

Слідство встановило, що громадянин України:

  • приєднався до проросійських бойовиків на території Луганщини;
  • пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним "Дикий";
  • за завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України і виконував розвідувальні завдання. 


Громадянин України у Вінниці працював на ФСБ Росії 

У рамках кримінальної справи слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями – за державну зраду та  участь у терористичній організації.

Зверніть увагу!  Згідно з першою статтею, чоловіку загрожує ув'язнення на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. За іншою статтею – тюрма на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Коротко про останні затримання проросійських бойовиків 

  • На Луганщині контррозвідники СБУ затримали колишнього проросійського бойовика, який приєднався до окупантів ще у 2015 році. Він намагався потрапити на підконтрольну уряду територію України, аби оформити пенсію. Бойовику повідомили про підозру.
  • 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика, який проводив розвідку, прикриваючись начебто розмінуванням території. Ним виявився громадянин Росії, якого в Україні також підозрюють у вбивстві в 2010 році. 
  • 14  жовтня цього бойовика допитали. Згодом йому повідомили про підозру та розв'язують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.
Автор: Діана Квасневська