СБУ затримала агента ФСБ, який проходив спецпідготовку на Донбасі

Служба безпеки України спіймала агента ФСБ Росії, який займався розвідкою на території України. Він виконував завдання російських кураторів на Вінничині.

Там контррозвідка СБУ й затримала чоловіка. Попередньо відомо, що він також проходив вишкіл на тимчасово окупованій території у Луганській області.

До теми Хотів оформити українську пенсію: на Луганщині затримали бойовика

У Вінниці затримали працівника ФСБ, який займався розвідкою для країни-агресора

Контррозвідники СБУ викрили та затримали на Вінниччині агента ФСБ Росії, який пройшов вишкіл у проросійських бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі,

– розповіли в СБУ.



СБУ затримало чоловіка, що здійснював розвідку для ФСБ Росії

Слідство встановило, що громадянин України:

приєднався до проросійських бойовиків на території Луганщини;

пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним "Дикий";

за завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України і виконував розвідувальні завдання.



Громадянин України у Вінниці працював на ФСБ Росії

У рамках кримінальної справи слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями – за державну зраду та участь у терористичній організації.

Згідно з першою статтею, чоловіку загрожує ув'язнення на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. За іншою статтею – тюрма на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Коротко про останні затримання проросійських бойовиків