СБУ затримала агента спецслужб Росії, який планував теракти в Одесі

Співробітники СБУ викрили в Україні агента російської військової розвідки. Зловмисник спланував низку терактів на Одещині.

Чоловіка спіймали, коли він намагався завербувати виконавця майбутніх злочинів. Той ставив нове завдання й передавав гроші за попереднє.

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"Кураторами" агента були росіяни

У відомстві уточнили, що агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням спецслужб Росії. Його курували представники російської військової розвідки. При цьому, діяли вони з території невизнаної "Придністровської молдавської республіки".

Які завдання вже встиг виконати фігурант

Чоловіку доручили організувати на Одещині диверсії та теракти. Все для того, аби розхитати суспільно-політичну ситуацію в області.

СБУ встановила, що затриманий організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року. Також він облив пам'ятник загиблим у війні з Росією українцям. Далі він мав намір "взятися" за офіси структур патріотичного спрямування та військову техніку в області.

Все це було потрібно російським спецслужбам, аби згодом цинічно переконувати, що на Одещині ніби є "проросійське підпілля", а настрої населення там – "антиукраїнські".



Підозрюваного спіймали, коли той передавав гроші виконавцю / Фото СБУ

Яке покарання світить затриманому

Затриманому вже повідомили про підозру за статтею про терористичний акт. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Чоловіку вже обрали запобіжний захід, наразі він перебуватиме під вартою. У справі тривають слідчі дії. Правоохоронці роблять усе, аби притягнути до відповідальності усіх, хто був причетний до протиправної діяльності.