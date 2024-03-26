СБУ затримала "на гарячому" диверсантів ФСБ у Полтавській області

Служба безпеки запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті Укрзалізниці. Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому".

Диверсанти ФСБ намагались підірвати залізничну лінію на Полтавщині. Їх оперативно затримали.

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Диверсанти намагались підірвати ділянку залізничної лінії

В СБУ повідомили, що зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Для цього вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу.

Зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події. У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ,

– розповіли у Службі безпеки.

Затримання диверсантів: фото СБУ та Офіс Генпрокурора

У затриманих вилучили мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено.

Саме цей куратор поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак ворога на об’єкти критичної інфраструктури України 21 – 22 березня цього року.

Листування диверсантів з куратором:

Зловмисникам повідомили про підозру

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення. В Офісі Генпрокурора уточнили, що під вартою вони перебувають без альтернативи внесення застави.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.