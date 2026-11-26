У Харкові затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють у замовному вбивстві майора Збройних Сил України. Злочин він скоїв на замовлення російських спецслужб, які пообіцяли йому 15 тисяч доларів.

Про це повідомляє СБУ.

Хто виконав замовне вбивство майора ЗСУ?

Правоохоронці протягом трьох діб встановили особу ймовірного виконавця вбивства. Ним виявився 23-річний житель міста Могилів-Подільський Вінницької області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

25 листопада чоловіка затримали на території Вінницької області. На момент затримання він перебував в автобусі та, за оперативною інформацією, міг намагатися перетнути державний кордон України.

У Харкові затримали ймовірного вбивцю військового / СБУ, Нацполіція

Як встановили слідчі, восени 2026 року чоловік шукав легких заробітків у Telegram-каналах. Там на нього вийшли представники російських спецслужб і запропонували вбити українського військовослужбовця за грошову винагороду. За виконання замовлення йому пообіцяли 15 тисяч доларів.

Для підготовки до злочину підозрюваний заздалегідь прибув до Харкова, орендував квартиру в районі, який йому вказав куратор, і провів розвідку біля майбутнього місця нападу. Під час убивства він підтримував відеозв'язок із російським куратором, який координував його дії.

Після нападу чоловік позбувся зброї, змінив одяг і залишив місто. Водночас перед убивством йому перерахували 21 тисячу гривень як завдаток і кошти на поточні витрати. Обіцяних 15 тисяч доларів він так і не отримав.

СБУ та Національна поліція повідомили чоловікові про підозру за пунктами 6, 11 і 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Санкція передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації злочину.

Нагадаємо, злочин стався ввечері 22 листопада 2026 року в Новобаварському районі Харкова. Біля багатоквартирного будинку на вулиці Олександри Єфименко невідомий напав на 28-річного майора ЗСУ, який саме підійшов до під'їзду. Чоловік підійшов до військовослужбовця зі спини та здійснив три постріли з пістолета Макарова. Від отриманих поранень майор загинув на місці, а нападник утік.

З місця злочину вилучено 3 гільзи, а також поліцейські відшукали ймовірне знаряддя злочину – зброю.

Загиблий обіймав посаду начальника навчально-тренувального комплексу кафедри одного з львівських військових вишів. На момент убивства він перебував у Харкові у службовому відрядженні разом із курсантами.

За попередніми даними слідства, військового заманили до місця злочину під приводом побачення з дівчиною.