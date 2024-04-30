У Києві викрили проросійських хакерів, які створювали фейкові акаунти керівників наших спецслужб

Працівники СБУ продовжують викривати зрадників. Цього разу вони затримали хакерів, які створювали фейкові акаунти керівників українських спецслужб.

Служба безпеки України викрила та ліквідувала у Києві ботоферми, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Вдалося затримати двох організаторів, які працювали на дискредитацію Сил оборони.

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Як працювали проросійські хакери

Вони створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах. Зокрема від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО.

Для того, щоб надати "справжності" цим сторінкам, вони перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Водночас в особистих повідомленнях вони виманювали гроші за свою нібито "допомогу".

Крім цього, зловмисники реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів у фейсбуці, твітері, інстаграмі та тік-тоці й російських "Однокласниках" та "Вконтакте". Щодня ботоферма могла генерувати понад тисячу фейкових акаунтів. Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.

Зловмисники отримали "методички" від представників російської розвідки. У такий спосіб Росія намагається розхитати ситуацію в Україні та зіпсувати імідж нашої держави на міжнародній арені.

Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено:

️ ⁠спеціалізоване обладнання для «вирощування» вигаданих інтернет-адрес;

️ ⁠сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.

Також правоохоронці вилучили незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

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