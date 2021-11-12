СБУ затримала колишню керівницю "відділу кадрів" терористичного угруповання

Співробітники Служби безпеки затримали на Донеччині колишню начальницю "відділу кадрів" угруповання "Оплот". До лав бойовиків жінка приєдналась ще у 2014 році.

Зловмисниця займалась підбором кадрів для незаконних формувань, які воювали проти українських військових.

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Жінка долучилась до терористів ще у 2014 році

Відомо, що затримана – уродженка Бахмута. В "Оплоті" вона перебувала на "посаді" стрільця і воювала проти української армії. Згодом її призначили у "відділ кадрів", який підбирав бойовиків.

Проте згодом жінка пересварилась з "терористичним керівництвом" і пішла з "Оплоту". Вона повернулась на підконтрольну Україні територію.

У помешканні жінки провели обшуки

Після затримання у жінки провели обшуки: у помешканні виявили техніку з доказами злочинної діяльності.

Слідчі СБУ оголосили жінці про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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