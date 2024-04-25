Коригував удари по Харківщині й хотів втекти до ворога: СБУ затримала чергового "крота" ФСБ

Військова контррозвідка СБУ спільно з підрозділами ЗСУ змогла спіймати чергового агента російської ФСБ. Цей чоловік коригував ракетно-бомбові удари по Харківській області.

Після цього зрадник хотів втекти на позиції до ворога. Варто зазначити, що українець є колишнім строковиком, який служив у Силах оборони.

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СБУ затримали навідника ударів по Харківській області

У Службі безпеки наголосили, що за наведенням зрадника російські загарбники планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст Харківської області. Зловмисника затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп'янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів.

Там його мали зустрічати російські військові зі знаками розрізнення у вигляді "георгіївської стрічки" на рукаві. Надалі вони планували провести інформатора до "філії" ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини й тим самим завершити його "евакуацію",

– розповіли в СБУ.

Розслідування встановило, що російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас та пішов на співпрацю з ФСБ.



СБУ затримала навідника у Харківській області / Фото СБУ

"До такого "кроку" його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на Сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби. Через них окупанти "домовились" зі строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після "демобілізації", – пояснили спецслужбовці.

Слідству стало відомо, що для комунікації чоловік та представники російської ФСБ використовували анонімні чати у месенджері. За даними слідства, фігурант здійснював пересилання "потрібних" геолокацій ворогу у вигляді позначок на гугл-карті.



Чоловік передавав всю інформацію ворогу через мережу / Фото СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі управління СБУ в Харківській області повідомили чоловікові про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Коли провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує до 8 років в'язниці.

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