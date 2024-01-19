Розкрадання державних коштів для Сил оборони: полковника ЗСУ і бізнесмена викрили на махінаціях

Працівники СБУ разом з правоохоронцями викрили ще одну схему розкрадання державних коштів. Мовиться про фінансові махінації на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України.

У Києві "на гарячому" затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ. Відомо, що чоловік мав спільника – гендиректора компанії постачальника оборонних товарів.

Дивіться також Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів міноборони Росії, – джерела

Розкрадання бюджетних коштів полковником ЗСУ та бізнесменом

Мовиться про полковника ЗСУ та керівника львівської компанії, які налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів.

За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тисяч доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого "траншу" – 14,6 тисячі американських доларів. При цьому сума запланованої угоди підприємця зі Збройними силами становила 36 мільйонів гривень,

– йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, у ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучено майже 10 мільйонів гривень. Походження цих грошей наразі з'ясовують.

Крім того, було конфісковано комп'ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми.

Зловмисникам повідомлено про підозру двома статтями – про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди та надання усього вищезгаданого службовій особі.

Військовому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Водночас генеральному директору фірми повідомлено про підозру у наданні такої неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто її надає.

Відомо, що суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави – 10 мільйонів гривень кожному.

Бізнесмена та полковника ЗСУ затримали за розкрадання грошей / Фото СБУ та прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Наразі триває розслідування, встановлюються й інші можливі учасники цієї протиправної схеми. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші корупційні скандали: коротко