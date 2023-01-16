Закликав до знищення українців: на Хмельниччині викрили прихильника Шарія

У Хмельницькій області затримали поплічника загарбників. Місцевий житель активно агітував підтримувати збройну агресію Росії проти України та виправдовував злочини ворога.

Мешканець Хмельницької області позиціонував себе як представник прокремлівського руху "народовластие" та закликав до знищення українців. Про це повідомили в СБУ, пише 24 Канал.

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Житель Хмельниччини агітував підтримувати окупантів

За даними слідства, чоловік масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії Росії проти України та виправдовував злочини окупантів.

Крім цього закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади,

– зазначили в СБУ.

Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні Москві псевдодержавні установи. А для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот і сторінок у соцмережах.

"Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді", – підкреслили правоохоронці.

Мешканець Хмельниччини закликав підтримувати окупантів / Фото СБУ

Своїми діями провокатор намагався розхитати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України. Ба більше, у разі захоплення регіону зрадник планував отримати від загарбників "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації.

На оприлюдненому СБУ відео чоловік зізнався, що не підтримує територіальну цілісність України. Також чоловік заявив: "Навіть якщо ракета влучить у мій будинок, я все одно залишуся при своїх проросійських поглядах"

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СБУ затримала жителя Хмельниччини: дивіться відео

Зраднику оголосили підозру за 4 статтями

Правоохоронці вже повідомили чоловікові про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:

дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади;

колабораційна діяльність;

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

суд вже призначив підозрюваному запобіжний захід. Його взяли під варту без права внесення застави.