СБУ затримала провідного інженера-конструктора "Антонова" за підтримку Росії у війні

Співробітника одного з оборонних підприємств викрили на агітації на користь Росії. Зрадника викрила контррозвідка СБУ спільно з підрозділом служби безпеки "Укроборонпрому".

Чоловік закликав Путіна надати йому російське громадянство

Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію Росії, він також неодноразово звертався до Путіна з проханням надати йому російське громадянство.

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Під час обшуків за місцем проживання агітатора силовики виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою та документацію щодо літакобудування, наразі йому повідомлено про підозру.

Йому інкримінують поширення в інтернеті публікацій з виправдовуванням збройної агресії РФ та прославлянням (глорифікацією) військовослужбовців збройних сил країни-агресора (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Працівник "Антонова" підтримував дії Росії

За даними слідства, впродовж березня – квітня 2022 року мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій Росії та виправдовування її збройної агресії проти України.

Крім того, підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Правоохоронці не втомлюються нагадувати про те, що кожен колабораціоніст понесе покарання за свої дії. Тож уникнути правосуддя не вдасться нікому. І це важливий сигнал для тих, кому може спасти на думку допомагати російським загарбникам у війні проти України.

Україна не потерпить зрадників

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань поступово викриває зрадників. Співробітники виявили двох військових, які перейшли на бік ворога в 2014 році та продовжують далі служити Росії.

Колишнього правоохоронця з Луганська підозрюють у колабораціонізмі. Він працює на Росію ще з 2014 року.

До слова, сьогодні, 31 травня, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на здійснення досудового розслідування у справі так званих "Харківських угод". Воно стосується безпосередньо колишнього прем'єр-міністра України часів Януковича Миколи Азарова.

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