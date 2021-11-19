СБУ спіймала ватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт

Контррозвідники СБУ затримали колишнього ватажка бойовиків, який перебував у розшуку. Чоловік брав участь у захопленні Луганського аеропорту, але після сварки з іншими найманцями втік у Росію.

За інформацією СБУ, затриманий командував луганськими бойовиками на початковому етапі російської агресії. Він особисто чинив збройний спротив силам АТО та ООС.

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Бойовик переховувався у Росії

"Підрозділ", який очолював затриманий, сприяв діяльності проросійських бойовиків під час штурму Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ, а також – п омешкань місцевих жителів. Чоловік координував пошук та затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами.

Втім, згодом між зловмисником та іншими ватажками окупантів розгорівся конфлікт. Через це він покинув їхні лави й втік на територію Росії, де переховувався упродовж тривалого часу.



Затриманий чинив збройний опір українським військовим / Фото СБУ

Яке покарання "світить" російському найманцю

Затриманому повідомили про підозру за 2 статтями. Перша – п ро посягання на територіальну цілісність й недоторканність України – карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Друга стосується участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань. За це "світить" від 3 до 8 років у в'язниці.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці продовжують проводити слідчі дії, аби встановити інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України, та притягнути їх до відповідальності.