Хотів "помститися": в Одесі чоловік наводив ворожі ракети на будівлі СБУ та прокуратури

Служба безпеки України затримала в Одесі рецидивіста. Зловмисник наводив ракети Росії на будівлі Служби безпеки та прокуратури, аби помститися за судимість.

СБУ затримала агента російської фсб, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по Одесі. Про це повідомили у самій Службі безпеки України.

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СБУ затримала ворожого агента

Серед координатів, які зловмисник передавав окупантам, було декілька будівель СБУ та прокуратури.

Відомо, що так чоловік прагнув помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав ще у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України.

Тоді за рішенням суду йому призначили умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю.

У подальшому він "заліг на дно", але навесні 2023 року фігурант продовжив поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали. Таким чином він потрапив у поле зору фсб, яка згодом дистанційно завербувала його для коригування вогню по Одесі,

– розповіли в СБУ.

Одним із перших завдань, яке "доручила" зловмиснику фсб, був пошук і передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО.

Однак, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ дізналося про це, оскільки документувало кожен крок російського агента.

Так, в СБУ зазначили, що завдяки цьому було проведено комплексні заходи для того, аби убезпечити пункти базування Сил оборони, а самого фігуранта затримано під час передачі розвідувальних даних агресору.

Як передавав дані окупантам

Слідство встановило, що для отримання розвідувальної інформації агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників. Тоді цей отриманий "звіт" зловмисник направляв до фсб через популярний месенджер. Як зазначили в СБУ, для цього він використовував два мобільні телефони, які під’єднував до мережі Wi-Fi.

Коли агент завершував сеансу зв'язку з фсб, то видаляв усю переписку для конспірації. За те, що він співпрацював з окупантами, зрадник отримував від них грошову "винагороду" на власну банківську картку.

Відомо, що у зловмисника вилучили три бойові гранати та набої до стрілецької зброї під час обшуку в помешканні.

В Одесі затримали агента фсб / Фото СБУ

Що загрожує зловмиснику

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею – державна зрада.

Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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