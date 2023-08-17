Отримував криваві рублі: СБУ затримала зрадника, який готував ракетний обстріл Києва

СБУ провела операцію та затримали чергового коригувальника ворожого вогню. Чоловік допомагав росіянам обстрілювати Київщину.

Українець передавав російській розвідці дані про розташування сил ЗСУ та коригував ракетні обстріли. За це він отримував кошти від країни-терористки.

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Чоловік працював на ГРУ

Зрадником виявився 23-річний мешканець Одеси. Він переїхав до Києва, щоб "підзаробити". Він залишав свої резюме на спеціальних сайтах. Саме так на нього і вийшла розвідка Росії – вона платила чоловіку за злиті дані.

СБУ спіймала чоловіка безпосередньо "за справою", коли він знімав військову базу ЗСУ та "прив’язував" її GPS-координати до електронної карти. Для передачі даних він використовував месенджер та анонімний обліковий запис.

Переписка зрадника з росіянами / СБУ

Найбільше чоловіка цікавила інформація про розташування ремонтних баз, де обслуговували та відновлювали техніку Збройних Сил. Окрім цього шпигун повідомляв інформацію про електропідстанції на Київщині. Окупанти сподівалися, що біля енергооб'єктів чоловік також зможе виявити українське ППО.

Інформацію планували використати для підготовки ракетного обстрілу Київщини.

Одесита затримали правоохоронці / СБУ

У чоловіка вилучили смартфон та ноутбук, за допомогою яких він допомагав окупантам. Одеситу вручили підозру державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці викривають зрадників