Російський агент під виглядом далекобійника шпигував за кораблями ЗСУ в портах

СБУ затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морського порту. Контррозвідка зірвала плани ворога та затримала шпигуна.

СБУ провели спецоперацію у Запоріжжі, під час якої затримали агента воєнної розвідки Росії. Він розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів.

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Що розвідував ворожий шпигун

У зоні його особливої уваги шпигуна були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ.

Для того, щоб збирати розвідувальні дані, фігурант діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.

Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але водночас намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ.

Згідно з даними СБУ, росіяни сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України.

Скриншоти листування шпигуна:

Однак Служба безпеки завчасно викрила російського агента і поетапно задокументувала його злочинну діяльність. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення українських військових суден.

Також під час розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Зловмисника затримали біля порту Одеси

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морського порту та намагався звітувати агресору.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зраднику оголосили про підозру: фото СБУ

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.