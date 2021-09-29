В СБУ заявили про завершення розслідування у "справі Семенченка"
Джерело:Офіс генпрокурора
СБУ завершила досудове розслідування у провадженні щодо 9 осіб, серед яких колишній нардеп Семен Семенченко. Слідчі встановили, що з 2018 року у Києві та на території області діяло незаконне збройне формування.
В Офісі генпрокурора повідомили, що формування мало у своєму розпорядженні тренувальну базу та цілий арсенал зброї та вибухівки.
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Для бойових тренувань учасники вирушали навіть за кордон
Слідчі з'ясували, що учасники постійно вдосконалювали свої бойові навики, навіть вирушали для цього за кордон.Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора повідомили, що учасники формування липні 2019 року здійснили теракт – постріл із протитанкового гранатомету в будівлю одного з українських телеканалів в Києві.
В Україну незаконно ввозили військові товари
Один з засновників НЗФ входив до складу групи зловмисників, яка незаконно ввозила товари військового призначення. Згодом їх реалізовувати оборонним підприємствам України – за завищеними цінами.
Поки 9 фігурантів справи та їх захисники отримали доступ до матеріалів для ознайомлення.
Що інкриміновано фігурантамСтворення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Дивіться фото знайденої зброї / Фото Офісу генпрокурора:
Коротко про справу Семена Семенченка
- Окрім Семена Семенченка, фігурантом справи проходить Євген Шевченко.
- Ані Шевченко, ані колишній нардеп своєї провини не визнають.
- Понад 60 дні Семенченко голодує, він нещодавно навіть втратив свідомість в ізоляторі СБУ.
- Після цього колишнього парламентаря перевели в Лук'янівське СІЗО.