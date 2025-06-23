Вибухівка була майже під дверима: росіяни хотіли підірвати будівлю СБУ в Києві

У Києві СБУ запобігла масштабному теракту – дівчина-диверсантка принесла під будівлю служби валізу з 7 кілограмами вибухівки.

Про це розповів очільник Служби безпеки України Василь Малюк, під час зустрічі з журналістами 22 червня, передає 24 Канал. За закритим указом Путіна від 2023 року ГРУ та ФСБ координують теракти й розвідку під прикриттям так званого "диверсійного шуму".

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За його словами, СБУ зірвала плани російських спецслужб – перехопила валізу з 7 кілограмами вибухівки біля своєї столичної будівлі.

Оперативники контррозвідки "вели" групу диверсантів, коли дізналися про передачу великої партії вибухівки.

За планом терористів чоловік мав передати кейс із 7 кілограмами вибухівки спільнику, утім валізу несподівано забрала молода дівчина, сіла у таксі й під’їхала до вулиці Володимирської.

Диверсантка винесла вибухівку майже під двері центральної будівлі СБУ, де, за словами співробітників, особовий склад давно не дислокується через постійні ризики.

Дівчину затримали на місці. Вибухівка була начинена такими елементами – потужності вистачило б, аби перетворити квартал на руїну.

До слова, російські диверсанти намагаються бити не лише по військових об’єктах, а й по символічних центрах управління.

СБУ закликає громадян бути пильними, повідомляти про підозрілі предмети та осіб і довіряти лише офіційним джерелам інформації.