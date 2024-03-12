Діяли під прикриттям УПЦ МП: СБУ знешкодила одну із найбільших мереж ФСБ
Джерело:СБУ
Служба безпеки України успішно знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ Росії. Злочинна організація масово генерувала та поширювала прокремлівські наративи та провокативні повідомлення.
Все робилося для розпалювання релігійної ненависті та створення соціально-політичної нестабільності в країні. СБУ затримала понад 15 учасників мережі, із них четверо ключових фігурантів уже перебувають під вартою.
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СБУ викрила злочинну мережу агентів ФСБ
Правоохоронці повідомили, що СБУ вдалося ліквідувати велику агентурну мережу ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Організація мала чітку ієрархію та функціональний розподіл, підтримувала постійний зв'язок з найбільшими російськими ЗМІ, тому миттєво використовували їх матеріали для поширення відомого російського наративу щодо України.
Затримання агентів ФСБ / фото СБУ
У повідомленні мовиться, що координатором цієї мережі в Україні виявився клірик, який відповідав за поширення матеріалів, спрямованих на виклик міжконфесійної ворожнечі та виправдання агресивної війни проти України.
Хто такий клірик
Клірик – це духовний лідер, особа, яка виконує обряди та духовні обов'язки у віросповіданні, такому як церква чи релігійна громада.
У цьому випадку клірик використовував свій духовний статус для поширення матеріалів, які підштовхували до конфесійної ворожнечі та виправдовували агресію проти України
Підготовлені матеріали розповсюджувалися через десятки каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Надалі ці фейки миттєво підхоплювали центральні пропагандистські телеканали та інтернет-видання для дальшого поширення.
Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.
Працює СБУ
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