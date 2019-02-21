СБУ відкрила справу за свастику на сходах київського ТРЦ

Правоохоронці відкрили справу за фактом розміщення нацистської символіки у київському торгово-розважальному центрі "Городок".

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Наразі розпочато розслідування кримінального провадження за фактом розміщення нацистської символіки в ТРЦ.

"Служба безпеки України і надалі буде жорстко реагувати на подібні прояви і зробить все необхідне, щоб організатори і виконавці цієї провокації понесли покарання", – сказано в повідомленні.

16 листопада у ТРЦ "Городок gallery", що неподалік від станції метро "Почайна" у Києві, на мультимедійних сходах продемонстрували свастику. В ТРЦ уже заявили, що не мають жодного стосунку до інциденту і пояснили це хакерською атакою на комп'ютерну систему закладу. Натомість цей факт неабияк потішив російські ЗМІ.