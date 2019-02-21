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      СБУ відкрила справу за свастику на сходах київського ТРЦ

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      Свастика у київському ТРЦ з'явилася 16 лютого
      Свастика у київському ТРЦ з'явилася 16 лютого / Facebook

      Правоохоронці відкрили справу за фактом розміщення нацистської символіки у київському торгово-розважальному центрі "Городок".

      Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

      Наразі розпочато розслідування кримінального провадження за фактом розміщення нацистської символіки в ТРЦ.

      "Служба безпеки України і надалі буде жорстко реагувати на подібні прояви і зробить все необхідне, щоб організатори і виконавці цієї провокації понесли покарання", – сказано в повідомленні.

      16 листопада у ТРЦ "Городок gallery", що неподалік від станції метро "Почайна" у Києві,  на мультимедійних сходах продемонстрували свастику. В ТРЦ уже заявили, що не мають жодного стосунку до інциденту і пояснили це хакерською атакою на комп'ютерну систему закладу. Натомість цей факт неабияк потішив російські ЗМІ. 

       

      blog_ava
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      2004
      Теги: Новини України Новини Києва СБУ
      Джерело: 24 Канал
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