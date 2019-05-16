СБУ виявила на Київщині цілий арсенал авіаційного озброєння: фото, відео

У селі Новосілки, що на Київщині у приватному будинку зловмисники зберігали авіаційне озброєння. Так, там знайшли аж шість уніфікованих блоків УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами.

Озброєння фігуранти справи збиралися вивезти та продати в деякі країни Африки для подальшого використання у військових конфліктах, передають в СБУ.

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Блоки УБ-32 для стрільби некерованими ракетами С-5 використовують на літаках-винищувачах типу МіГ-21, винищувачах-бомбардувальниках типу МіГ-27 і на бойових ударних гелікоптерах типу Мі-24.



Некерована ракета С-5 була розроблена в СРСР

Фактично, правоохоронці разом із СБУ попередили реалізацію зброї у країни, проти яких діють міжнародні санкції Ради безпеки ООН.



Блоки УБ-32, знайдені у приватному помешканні на Київщині

Протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння через недотримання міжнародних норм та загрожували введенням санкцій стосовно нашої держави,

– переконані в СБУ.

Проти осіб, причетних до злочину, вже відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Відомо, що це – жителі столиці.

На Київщині знайшли цілий арсенал авіаційного озброєння: відео