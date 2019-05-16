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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      СБУ виявила на Київщині цілий арсенал авіаційного озброєння: фото, відео

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      Зловмисники зберігали авіаційне озброєння на Київщині, хотіли продати в деякі африканські країни
      Зловмисники зберігали авіаційне озброєння на Київщині, хотіли продати в деякі африканські країни / прес-служба СБУ

      У селі Новосілки, що на Київщині у приватному будинку зловмисники зберігали авіаційне озброєння. Так, там знайшли аж шість уніфікованих блоків УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами.

      Озброєння фігуранти справи збиралися вивезти та продати в деякі країни Африки для подальшого використання у військових конфліктах, передають в СБУ.

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      Блоки УБ-32 для стрільби некерованими ракетами С-5 використовують на літаках-винищувачах типу МіГ-21, винищувачах-бомбардувальниках типу МіГ-27 і на бойових ударних гелікоптерах типу Мі-24.

      аваційне озброєння некерована ракета С-5
      Некерована ракета С-5 була розроблена в СРСР

      Фактично, правоохоронці разом із СБУ попередили реалізацію зброї у країни, проти яких діють міжнародні санкції Ради безпеки ООН.

      озброєння авіаційне Київщина СБУ
      Блоки УБ-32, знайдені у приватному помешканні на Київщині

      Протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння через недотримання міжнародних норм та загрожували введенням санкцій стосовно нашої держави,
      – переконані в СБУ.

      Проти осіб, причетних до злочину, вже відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Відомо, що це – жителі столиці.

      На Київщині знайшли цілий арсенал авіаційного озброєння: відео

       

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      Теги: Новини Києва Зброя Новини України СБУ Кримінальні новини
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