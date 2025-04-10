Путін і його підземна імперія: як виглядають секретні бункери російського диктатора

Глава Кремля Владімір Путін роками готує для себе підземні укриття на випадок ядерної війни. Попри спроби Кремля засекретити цю інформацію, декому все-таки вдалося виявити мережу секретних бункерів по всій Росії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Що відомо про бункер Путіна в Краснодарському краї

Інформація про можливі сховища російського диктатора неодноразово з’являлася в журналістських розслідуваннях і привертала увагу західних розвідок. Аналіз оприлюднених даних дозволяє припустити, що Путін створив щонайменше п’ять укриттів на випадок ядерної війни.

Один із бункерів, про існування якого стало відомо ще кілька десятиліть тому з американських розвідданих, ймовірно, розташований прямо під Кремлем. За попередніми оцінками, його глибина може сягати 200 метрів, а конструкція здатна витримати ядерний удар. За задумом Кремля, у разі війни саме тут планує сховатися вище військово-політичне керівництво Росії.

Ще одне ймовірне укриття Путіна може розташовуватися під його палацом на узбережжі Чорного моря, за 20 кілометрів від Геленджика. Вперше продукт багаторічної корупції диктатора показали у розслідуванні Олексія Навального, після чого про палац почали з'являтися нові факти.

Палац Путіна у Краснодарському краї / Фото Wikipedia

Докази існування цього бункера потрапили у відкритий доступ через будівельну компанію Metro Style. У 2010 – 2016 роках на сайті підрядника були опубліковані креслення, які підтверджують наявність підземної мережі тунелів під палацом.

Креслення та схема палацу Путіна / Фото Metro Style

Опубліковані дані дозволяють припустити, що під палацом існує система тунелів, які з’єднані між собою ліфтом, що опускається приблизно на 50 метрів під землю. Цей бункер забезпечений достатньою кількістю прісної води, вентиляцією та великими кабелями для підтримки життєдіяльності протягом кількох днів чи тижнів.

Що відомо про решту бункерів глави Кремля

Ще одне сховище Путіна може бути розташоване під державною резиденцією в Ново-Огарьово, що в Московській області. За деякими даними, тут глава Кремля подбав не лише про захист від ядерної атаки, а й від біологічної зброї. Російський опозиційний політолог Валерій Соловей в одному з інтерв’ю заявляв, що на території резиденції існує спеціальне максимально захищене приміщення з системою фільтрації повітря та води.

Резиденція Путіна у Московській області / Фото росЗМІ

Один із найбільш віддалених бункерів Путін міг збудувати на Уралі. У мережі заявляли, що його укриття розміщене у горі Ямантау в засекреченому уральському місті Міжгор'є, яке з'явилася після об'єднання двох військових містечок – Бєлорєцьк-15 та Бєлорєцьк-16, розташованих на відстані 20 кілометрів один від одного.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну будівництво у цьому районі значно активізувалося. Журналісти повідомляли про величезні фінансові вливання у бункер на Ямантау. Крім того, над цією територією закрили повітряний простір, а дістатися туди пішки майже неможливо. Ще у 1995 році на супутникових знімках там було зафіксовано будівництво нової військової інфраструктури, проте російська влада відмовилася розповідати, що там будується, у відповідь на запити США.

Будівельні роботи в бункері на Уралі / Фото sobesednik.com

У мережі неодноразово з'являлася інформація, що саме в уральському бункері Путін переховувався у моменти, коли стрілка Годинника Судного дня наближалася до опівночі. Водночас Кремль офіційно заперечує існування таких укриттів, називаючи всі повідомлення про них "абсолютною нісенітницею".

Інші бункери Путіна розташовані по всій території Росії. Окрім уже згаданих укриттів, є інформація про сховище у Свердловській області під горою Косьвінський Камінь. Цей бункер, відомий як "Грот", спочатку будували для аналізу даних радіоцентрів та центрів космічного зв’язку.

Ще один бункер розміщений у горах Республіки Алтай, приблизно за 4000 кілометрів від Москви. Це укриття збудоване під санаторієм "Газпрому". Під час пандемії COVID-19 місцеві мешканці неодноразово помічали гелікоптер російського диктатора поблизу цієї місцевості.

Окрім основних бункерів, по всій Росії існують і менш відомі укриття. Однак вони слугують переважно для забезпечення. У них можуть зберігатися запаси кисню, продукти харчування, пальне та резервні засоби зв’язку.

Нагадаємо, що у 2024 році на Алтаї могла згоріти дача Путіна. Опозиційне видання "Сирена" показало фото, які свідчать про можливу пожежу.