Секс сприяє доброті, – психологи

Канадські психологи з Гуелфського університету і університету Ніпіссінг провели спільне дослідження, в результаті якого виявилося, що альтруїстичні люди більш схильні до активного і різноманітного сексуального життя.

В результаті дослідження дослідники встановили, що чим вищий рівень альтруїзму людини – тим більше партнерів в його секс-історії, передає Independent.

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Психологи відзначили, що вимірювали рівень альтруїзму учасників дослідження, оцінюючи такі риси характеру, як, наприклад, великодушність, співчуття і благородство.

В результаті з'ясувалося, що найбільш альтруїстичні респонденти мали в своїй секс-історії більше випадкових сексуальних партнерів, а також частіше займалися сексом, перебуваючи в серйозних відносинах або шлюбі. Крім того, вони виглядали більш привабливими в очах протилежної статі.

"Можна припустити, що в альтруїстичних людей більш насичене сексуальне життя в зв'язку з тим, що вони просто приділяють іншим людям більше уваги. Іншими словами, вони добріші і більш дбайливі. Прояв турботи, як правило, підвищує рівень привабливості людини. Крім того, кожен хоче, щоб його любили, а альтруїсти здатні зробити так, щоб партнер відчув себе особливим", – пояснюють автори дослідження.