Сексуальна Меган Фокс похизувалась струнким тілом в білизні: спокусливі фото

Голлівудська акторка Меган Фокс знялась у спокусливій фотосесії для реклами нижньої білизни.

Одна із найсексуальніших акторок Голлівуду Меган Фокс стала обличчям бренду Frederick. Пікантну зйомку провели на пляжі під час заходу сонця, що додало ще більшої грайливості.

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На знімках зірка демонструє мереживну білизну чорного, бежевого та рожевого кольорів. Всі світлини Меган Фокс наповнені сексуальністю та неймовірною ніжністю. Зірка то грайливо опирається на камінь на фоні хвиль, то сидить в гамаку, сітка якого нагадує рибальську.

З природнім макіяжем та бездоганною фігурою Меган Фокс вкотре довела, що мама трьох дітей може виглядати спокусливо та сексуально.



Спокуслива фотосесія Меган Фокс



Сексуальний образ акторки Меган Фокс



Акторка Меган Фокс в брендовій білизні



Стильна фотосесія акторки Меган Фокс