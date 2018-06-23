Сексуальна Емілі Ратажковскі показала повністю оголене тіло у ванній: фото 18+
Знаменита модель та акторка Емілі Ратажковскі вкотре опублікувала відверту оголену світлину.
Спокуслива Емілі Ратажковскі регулярно показує своє тіло у соціальних мережах. Так, новий звабливий знімок з'явився в Instagram-сторізі моделі.
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На знімку Ратажковскі тримає у руці келих білого вина. А оголені груди прикриває ванна з пінною
Емілі Ратажковскі / Instagram
Джерело: 24 Канал
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