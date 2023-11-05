Допускають ядерний удар: як можуть переформувати Сектор Гази після війни

Заяву ізраїльського міністра про використання у Секторі Гази ядерної зброї різко розкритикували. Офіційно в Ізраїлю взагалі немає ядерної зброї. Однак на практиці все може бути геть інакше.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що в Ізраїлю є всі можливості та технології для виготовлення ядерної зброї. Хоч її використання та навіть згадки про таку ймовірність можуть мати дуже погані наслідки.

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Майбутнє Сектора Гази та можливість використання "ядерки"

Міністр у справах спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу запропонував скинути на Сектор Гази ядерну бомбу. На його заклик відреагували дуже швидко. Зокрема, прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу запевнив, зо обурливе твердження Еліягу ніколи не будуть реалізовувати.

Скандал доволі швидко розгорівся, а тому ізраїльський міністр забрав свої слова назад. Однак цікавим у цій історії є й те, що офіційно в Ізраїлю уже немає ядерної зброї.

Всі ми розуміємо, що технології у них є, країна – багата, а всі сусіди Ізраїлю бажають йому смерті вже щонайменше 50 років. Тому наявність ядерної зброї навіть не обговорюється. Питання її використання не є вирішеною проблемою, навпаки – це може стати тригером,

– зауважив Іван Ступак.

Є різні дані щодо кількості ядерної зброї, яку може мати Ізраїль. Приблизно це 10 – 20 ядерних боєголовок. Зокрема, в Ізраїлю є програма збагачення урану, а 2015 рік у них було 19 тисяч центрифуг, які для цього використовували.

Іван Ступак про ядерну зброю Ізраїлю та майбутнє Сектора Гази: дивитись відео

"Ця цифра могла подвоїтись або навіть потроїтись. У підземних сховищах – все в безпеці. Думаю, що Газа вдвічі зменшить свою площу. Питання – що з нею далі робитимуть", – зазначив експрацівник СБУ.

Є можливість, що ця територія повністю відійде Ізраїлю. Там зруйнують усі поселення із підземними ходами, які простягаються на сотні кілометрів, та натомість створять ізраїльські поселення або ж зону безпеки. В іншому випадку Ізраїль може дозволити частині громадян Гази переміститись на цю територію та вести нове життя й обрати нову адміністрацію.

Однак таке політичне рішення може бути набагато складнішим, ніж військове.

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