У Секторі Гази заявили про вибух у стародавній церкві: кажуть про 50 поранених і загиблу дитину

У Секторі Гази повідомили про вибух на території православної грецької церкви. Попередньо, постраждали 50 осіб.

Очевидці кажуть, що ракета потрапила до приміщення, де були поранені місцеві жителі. Ймовірно, внаслідок вибуху загинула дитина.

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Вибух у церкві у Секторі Гази

За попередньою інформацією, було обстріляно територію православної грецької церкви у Секторі Гази. Постраждали 50 осіб, як мінімум одна дитина загинула. Ще десятки людей перебувають під завалами.

ХАМАС також стверджує про "велику кількість" убитих і поранених під час удару по будівлі поруч із церквою в Газі. За словами очевидців, вибух пошкодив фасад церкви і повністю зруйнував будівлю поряд з нею.



Місце вибуху / фото із соцмереж

Ізраїльська армія заявила, що перевіряє інформацію про цей удар і його наслідки.

Наслідки вибуху на території церкви у Газі: дивіться відео

ЦАХАЛ дали "зелене світло" для заходу в Газу

Нагадаємо, що напередодні у Міноборони Ізраїлю дали "зелене світло" на захід у Сектор Гази. За словами аналітиків, операція "Залізні мечі", яку запровадив Ізраїль проти ХАМАС, буде "неперевершеною за своєю жорстокістю".

Водночас експерти припустили, що післявоєнного плану для Сектору Гази – немає.