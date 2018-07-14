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Селена Гомес показала фігуру в стильному костюмі: фото

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Селена Гомес на прем'єрі "Монстрів на канікулах 3"
Селена Гомес на прем'єрі "Монстрів на канікулах 3" / Getty images

Голлівудська акторка та співачка Селена Гомес не планує впадати в депресію через майбутнє одруження її екс-бойфренда Джастіна Бібера. Зірка поринула з головою в роботу та демонструє щасливу посмішку і струнку фігуру на світських заходах.

Вся увага Голлівуду прикута до 25-річної Селени Гомес, адже екс-коханий зірки вирішив побратись з моделлю Хейлі Болдуін. Однак акторка не тільки не засмучена через це, а навпаки – щаслива. 

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Вкотре артистка підтвердила свої слова, що не переймається через заручини Бібера, на кінопрем'єрі мультфільму "Монстри на канікулах 3", яка озвучила головну героїню – милу вампірку Мейвіс. 

Отож, остання глава "Монстрів на канікулах" – вже зараз! Настільки весело зібрати всю сім'ю разом,
– зізналась Селена Гомес. 

На світський захід Селена Гомес прийшла у стильному топі та пишній спідниці. Акторка показала струнку фігуру і сяючу посмішку. До розкішного вбрання зірка підібрала босоніжки на підборах. Мила зачіска з хвилястим волоссям завершили "лук" Селени.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Селена Гомес Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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