13:34
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Селена Гомес відсвяткувала день народження на розкішній яхті: фотофакт

393 Читать новость на русском
Селена Гомес на святкуванні дня народження
Селена Гомес на святкуванні дня народження / Фото із соцмереж

Американська поп-співачка Селена Гомес продовжує насолоджуватись буднями, розбавляючи їх розкішними святкуваннями. Днями артистка відзначила свій 26-ий день народження, обравши для цього розкішну яхту.

Якщо своє 25-річчя Селена Гомес відсвяткувала у тихій сімейній атмосфері, то у 2018-му вона з розмахом повеселилась. Співачка обрала для цього розкішну яхту, влаштувавши на ній запальну вечірку. 

Читайте також: Селена Гомес показала фігуру в стильному костюмі: фото

Вбрана у літню сукню з квітковим принтом, чарівна Селена запросила найближчих друзів розділити з нею свято. Дорогий алкоголь, великий торт з блакитним декором, розкішний фуршет та багато посмішок – таким Селена Гомес показала своє 26-річчя на фото в соцмережі. 

Ще один рік позаду. Дякую вам за вашу любов. Я дуже вдячна всім вам і моїм найкращим друзям, що ви відзначаєте цей день зі мною. Я люблю вас, як божевільна,
– поділилась враженнями від святкування Селена.


Селена Гомес з друзями


Святкування дня народження Селени Гомес


Селена Гомес з найближчими друзями


Прогулянка на яхті


Щаслива Селена Гомес


26-річчя Селени Гомес


День народження Селени Гомес


Зіркова вечірка на яхті

Варто зазначити, що для співачки цей рік був досить складним. Селена Гомес після відновлення стосунків зі співаком Джастіном Бібером знов розійшлась з бойфрендом. Артист довго не тужив за нею, а освідчився моделі Хейлі Болдвін. Поки зіркова пара готується до весілля, Селена Гомес насолоджувалась відпочинком з друзями та поринула в роботу. 

Теги: LifeStyle відпочинок Музика Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому в Україні почастішали зухвалі напади на журналістів
сьогодні, 13:00 Чому в Україні почастішали зухвалі напади на журналістів
Тетяна Мартинюк 42
Президентские выборы показывают, что Украина – страна черных лебедей
сьогодні, 12:02 Президентские выборы показывают, что Украина – страна черных лебедей
Блог Медіа 1000
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Почему для Москви единственный шанс выиграть войну – закончить её
сьогодні, 11:00 Почему для Москви единственный шанс выиграть войну – закончить её
Павло Казарін 1020
ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
сьогодні, 10:01 ЧС-1962 з футболу: жахливий землетрус, смертельна травма і "Великий Кульгавий"
324
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук