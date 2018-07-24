Селена Гомес відсвяткувала день народження на розкішній яхті: фотофакт

Американська поп-співачка Селена Гомес продовжує насолоджуватись буднями, розбавляючи їх розкішними святкуваннями. Днями артистка відзначила свій 26-ий день народження, обравши для цього розкішну яхту.

Якщо своє 25-річчя Селена Гомес відсвяткувала у тихій сімейній атмосфері, то у 2018-му вона з розмахом повеселилась. Співачка обрала для цього розкішну яхту, влаштувавши на ній запальну вечірку.

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Вбрана у літню сукню з квітковим принтом, чарівна Селена запросила найближчих друзів розділити з нею свято. Дорогий алкоголь, великий торт з блакитним декором, розкішний фуршет та багато посмішок – таким Селена Гомес показала своє 26-річчя на фото в соцмережі.

Ще один рік позаду. Дякую вам за вашу любов. Я дуже вдячна всім вам і моїм найкращим друзям, що ви відзначаєте цей день зі мною. Я люблю вас, як божевільна,

– поділилась враженнями від святкування Селена.



Селена Гомес з друзями



Святкування дня народження Селени Гомес



Селена Гомес з найближчими друзями



Прогулянка на яхті



Щаслива Селена Гомес



26-річчя Селени Гомес



День народження Селени Гомес



Зіркова вечірка на яхті

Варто зазначити, що для співачки цей рік був досить складним. Селена Гомес після відновлення стосунків зі співаком Джастіном Бібером знов розійшлась з бойфрендом. Артист довго не тужив за нею, а освідчився моделі Хейлі Болдвін. Поки зіркова пара готується до весілля, Селена Гомес насолоджувалась відпочинком з друзями та поринула в роботу.