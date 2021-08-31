Селеві потоки і підвищення рівня річок: рятувальники попередили про небезпеку на Заході

Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках та селеві потоки. Небезпека можлива на Волині, Закарпатті, Львівщині та Івано-Франківщині.

Рятувальники кажуть, що рівень води підніметься з 31 серпня по 3 вересня. У ДСНС прогнозують жовтий та помаранчевий рівень небезпеки.

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Рятувальники повідомили про ризик підтоплення та селевих потоків

Небезпека можлива на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця, що на Волині 31 серпня – 3 вересня.

Якщо вода там пiдніметься на 1 – 5 сантиметрів за добу, то можливий вихід вод на заплаву i часткове затоплення пасовищ (рiвень небезпеки – жовтий).

У другiй половинi доби 31 серпня та 1 вересня на рiчках Закарпаття очiкують пiдвищення рiвня води на 0,3 сантиметра – 1 метр над рiвнями станом на 8 годину 31 серпня. Однак це буде в межах русел, без негативних наслiдкiв. Та в мiсцях проходження сильних дощiв очiкують:

формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижень;

швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках;

в гiрських районах – загроза сходу невеликих селевих потоків та зсувів грунту (рiвень небезпеки – помаранчевий).

Окрім того, 1 – 2 вересня на рiчках басейну Днiстра (у Львiвській та Iвано-Франкiвській області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 0,8 метра над рiвнями станом на 08 годину 31 серпня, проте без загрози негативних наслiдкiв.

В мiсцях проходження значних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку,

– попередили в ДСНС.

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