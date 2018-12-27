Селезньов таки змінить команду: агент розповів, коли відбудеться перехід

Нападник збірної України Євген Селезньов у 2019 році змінить клубну прописку.

Про це заявив футбольний агент Іван Пироженко, який представляє інтереси Селезньова, а також Євгена Хачеріді, інформує "Сегодня".

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Пироженко розповів, що "розмовам про перехід Селезньова можна вірити". За його словами, наразі триває робота щодо працевлаштування Євгена в іншому клубі. "На 99% в наступному році він буде в новій команді", – сказав агент, не виключивши, що це буде "Галатасарай".

Разом з тим, він заявив, що інформація про трансфер Хачеріді з ПАОКа – це тільки чутки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що 31-річний Хачеріді може повернутися в "Динамо", де виступав з 2007 по 2018 рік. Також в трансфері захисника начебто зацікавлений донецький "Шахтар". Проте Хачеріді спростував чутки про свій трансфер, однак заявив, що відкритий до пропозицій.