На Закарпатті будинок спалахнув через потрапляння блискавки

У селі Солотвино, що на Закарпатті, у приватний будинок потрапила блискавка. Дах помешкання загорівся. Вогонь охопив також сусідню будівлю.

Інцидент трапився увечері 1 серпня. Пожежа перекинулась й на прибудовану поруч літню кухню.

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На Закарпатті загорівся будинок через грозу

Під час удару блискавки в будинок, всередині вимкнулось світло. Про це розповів чоловік власниці, який сидів в альтанці у саду, тому не постраждав. Коли він підійшов ближче до знеструмленого будинку, то побачив вогонь, який виривався з-під стріхи оселі.

Згодом вогнище перекинулось і на прибудовану до неї літню кухню. На виклик прибули рятувальники відразу з декількох пожежних частин.

Вогонь вдалось ліквідувати, однак пожежа знищила перекриття на площі 450 метрів квадратних, а також особисті речі господарів. Рятувальникам також вдалось врятувати від загоряння сусідський житловий будинок.

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