Окупанти підтягують сили: які загрози існують для Селидового на Донеччині

Російські війська всіма силами намагаються просочитись у Селидове, що на Донеччині, зі східних околиць. Окупанти підтягують туди всі можливі сили та засоби.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що одна із загроз Селидовому – це посилення ворогом флангів. Однак українські війська все ж можуть не допустити росіян у місто, як раніше було в Торецьку.

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Загрози Селидовому

Керівник Центру розповів, що біля населеного пункту тривають активні бойові дії. Однією із загроз для міста є посилення росіян на північному та південному флангах. Відповідно, звідти окупанти здійснюють велику кількість обстрілів.

Росіяни, крім того, підтягають свою артилерію, застосовують велику кількість дронів та здійснюють піхотні штурми.

Певні групи російських військ справді заходили на східні околиці Селидового. Вони намагались просунутись та закріпитись. Зараз тривають активні бойові дії,

– зауважив Мусієнко.

Українські сили, за його словами, концентруються на тому, щоб не дати ворогу просунутися безпосередньо в місто і там закріпитися. Що в місті, що на околицях ситуація дуже напружена.

Зауважте! Пресофіцер 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов розповів, що росіяни розпочали масований наступ на Селидове з понеділка, 21 жовтня. Окупанти навіть перекинули деякі підрозділи з північного напрямку Покровського фронту для підсилення атак саме Селидового.

Оскільки ворог підтягує свої сили, то, на думку керівника Центру, він планів своїх не змінить і, ймовірно, лише посилить тиск на Селидове.

Ситуація біля Селидового: дивіться на карті

"Обстановка дійсно загострилася. Однак тут розвиток подій може бути такий самий, як у Торецьку. Там почались активні бої в місті, але ситуацію вдалося стабілізувати, не допустити подальшого просування ворога та навіть вибити його з певних позицій", – зазначив Мусієнко.