Під завалами опинилась ціла родина: у Селидовому на місці удару знайшли тіло підлітка

У ході пошукових робіт на місці удару по місту Селидове Донецької області рятувальники знайшли фрагменти двох тіл. Під завалами розбомбленого будинку опинилася, ймовірно, ціла родина.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Офіс генерального прокурора України.

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Ворог ударив пізно ввечері

28 травня о 21:30 російські війська завдали удару по приватному сектору міста Селидове. Попередньо, двома авіабомбами УМПБ Д-30СН.

У прокуратурі зазначили, що під завалами розбомбленого будинку опинилася, ймовірно, ціла родина.

"Бабусю 73 років деблокували рятувальники. У жінки множинні поранення та струс головного мозку. Також у ході пошуково-рятувальної операції знайдено фрагменти тіл". – ідеться у повідомлені.

За попередніми даними, вони можуть належати 53-річному сину постраждалої та її онуку 13 років.Уточнюють, що ідентифікація останків триває.

Під завалами знайшли тіло підлітка

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін своєю чергою підтвердив, що одразу після удару було відомо, що загинув 53-річний чоловік та зазнала поранень 70-річна жінка. Втім уже під час розбору завалів було знайдето ще одне тіло.

"Сьогодні в ході пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця. Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи", – повідомив Філашкін.

Наслідки удару по Селидовому / Фото Офісу генпрокурора

Детальніше про удар

Всього внаслідок удару в місті пошкоджено 10 будинків і магазин.

Начальник ОВА додав, що всі постраждалі сім'ї отримали набори для екстреного ремонту. Ліквідація наслідків атаки триває.