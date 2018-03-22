Селін Діон готуються до операції через проблеми із слухом

Легендарна канадська співачка Селін Діон скасувала кілька своїх концертів у Лас-Вегасі через проблеми із здоров’ям. Селін повинна лягти на операцію через дисфункцію євстахієвої труби, від якої зірка періодично перестає чути.

49-річній Діон складно співати, повідомили представники зірки на офіційній сторінці в Facebook.

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Проблеми зі слухом у співачки почалися близько року тому, проте їй допомагали вушні краплі. Але в останні кілька тижнів ліки перестали діяти, тому артистка змушена провести малоінвазивну хірургічну процедуру.

"Мені останнім часом не надто щастить... Я так чекала продовження моїх шоу, і ось сталося це... Повірити не можу! Я перепрошую всіх, хто планував приїхати на мій концерт у Лас-Вегасі. Знаю, як ви розчаровані, і мені дуже шкода", – звернулася Діон до шанувальників.

Планується, що співачка повернеться на сцену в кінці травня.

Нагадаємо, в 2016-му році Селін Діон овдовіла та лишилася сама з трьома синами. Її чоловік Рене Анджеліла помер після тривалої боротьби з раком.