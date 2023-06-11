Село-привид: на Харківщині люди відбудовують своє село з допомогою ящиків з-під боєприпасів

Село Довгеньке, що в Ізюмському районі Харківської області, було епіцентром масштабних бойових дій. У селі не залишилось вцілілих будинків, але люди поступово повертаються та відновлюють тут життя.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, людям потрібна допомога та підтримка як від держави, так і від волонтерів.

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Зруйновано 100% будівель

Село Довгеньке – одне з сіл, яке називають село-привид. Тут зруйновано 100% будівель. Воно розташовувалось фактично на лінії фронту, де тривали жорстокі кількамісячні бої.

До війни у ньому проживало 850 мешканців, а зараз лише 12. Проте, їхній моральний дух на висоті й вони сподіваються, що в село знову повернеться життя. Станом на зараз у селі немає електропостачання та газу та ще не повністю розмінована територія.

"Село – привид, але люди повертаються. Є ті, хто боїться, адже вся територія замінована. На землі знаходять багато мін-пелюсток, протитанкових мін. Ті, хто повертаються, бачать, що уцілілих будівель немає", – розповів місцевий мешканець Дмитро Демченко.

В його будинку жили окупанти й там знайдено багато листів від їхніх дружин. Зокрема вони просили у чоловіків-військових російської армії, щоб ті щось привезли їм додому з України.

Люди відновлюють житло власними силами

Мешканець Довгенького Тарас Новожатий розповів, що волонтери оминають село – просять папірець про розмінування. В його будинку росіяни організували військовий шпиталь. Там досі знаходять медичні вироби, аптечки та розхідні матеріали.

Також наша кореспондентка розповіла про чоловіка, який втратив будинок, але зараз повернувся в село разом з родиною та відновлює його з допомогою підручних матеріалів: ящиків від боєприпасів.

"У мене з 4 підвалів залишився лише батьківський. Все решта – будинки та підвали знищено. Ходжу з металошукачем та розміновую територію навколо. Будинок відновлюю самостійно – буде ще кращий, ніж попередній. В ящиках з-під снарядів пінопласт, а ззовні зашиваю профілем", – розповів Ігор Князєв.

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