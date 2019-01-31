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      "Селтік" офіційно представив Шведа, українець дав перший коментар

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      Селтік офіційно представив Шведа
      Селтік офіційно представив Шведа / twitter.com/celticfc

      Вінгер львівських "Карпат" і збірної України Мар'ян Швед офіційно продовжить кар'єру в шотландському "Селтіку".

      Контракт українського футболіста з "кельтами" розрахований на чотири з половиною роки.

      Читайте також: Півзахисник "Карпат" Мар'ян Швед пройшов медогляд у "Селтіку"

      21-річний українець кінцівку сезону проведе в Україні. Гравець продовжить захищати кольори "Карпат" на правах оренди.

      За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 2 млн євро.

      "Я дуже пишаюся тим, що я тут і ще більш гордий, як українець, який є першим гравцем з моєї країни, який перейшов у "Селтік", особливо через те, що це означає для футболу в Україні", – прокоментував Швед свій перехід.

       

       

      Раніше наставник "Селтіка" Брендан Роджерс неоднозначно прокоментував купівлю Шведа у "Карпат". Роджерс підтвердив перехід українця, однак заявив, що гравець такого плану йому наразі не потрібен.

      "Я не збираюся говорити, що стежу за Шведом протягом шести місяців. Мені зараз не потрібен вінгер, але він талант, і якщо клуб підпише його, ми розглянемо план розвитку, незалежно від того, чи піде він в оренду. Угода повинна бути оформлена на початку тижня", – цитує Роджерса HITC.

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      Теги: ФК Карпати Спорт Футбол Мар'ян Швед Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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