Він повинен потрапити під санкції: вийшов фільм-розслідування про "торговця смертю" Багдасарова

11 травня хакери атакували 24 Канал. Цікаво, що напередодні наші журналісти підготували до публікації розслідування про російського агента ГРУ Семена Багдасарова. Того ж дня ми опублікували текстову версію, а тепер пропонуємо до вашої уваги фільм.

Журналісти 24 Каналу провели кропітку роботу, вивчаючи 16 тисяч електронних листів. Вони пролили світло на те, як Росії вдається обходити санкції. Зокрема, завдяки діяльності Семена Багдасарова, одного з розвідників Кремля.

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Злочинець під прикриттям

Нашій редакції, завдяки успішній роботі хактивістів команди "Кібер Спротив", вдалося багато накопати на Багдасарова. Він – не якийсь там звичайнісінький російський розвідник, якого життя закинуло далеко за межі Росії.

Зауважимо, що вперше на персону Багдасарова звернули увагу наші колеги з Inform Napalm. Вони провели розслідування й опублікували його результати 9 мовами, щоб якомога більша аудиторія могла дізнатися всю правду про те, як Росія обходить санкції.

Фільм-розслідування про Семена Багдасарова: дивіться онлайн

Зауважимо, що наше розслідування також можна буде побачити в ефірі 24 Каналу. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, щоб не проґавити анонс.

Він – справжній злочинець, який допомагає країні-агресорці щоденно вбивати українців. Саме завдяки йому Кремлю вдається купувати запчастини для вкрадених Boeing та Airbus, торгувати нафтою з ОАЕ, а також забезпечувати свою нафтохімічну галузь сировиною з Туреччини.

У найкращих традиціях, його діяльність ретельно приховується. Для всіх він – звичайнісінький пропагандист і колишній депутат Держдуми. Ба більше, буцімто керівник організації "Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії".

Усе це – ширма. Насправді ж, Семен Багдасаров – 68-річний злочинець. І ми не просто рекомендуємо, а закликаємо вас подивитися фільм-розслідування про нього. У ньому ви дізнаєтеся, чому небезпечна діяльність агента та чому він повинен потрапити під санкції. Наразі він лише у санкційних списках України та Латвії. Але цього недостатньо, адже потрібні також жорсткі обмеження від США та решти ЄС.

Для вашої зручності ми також залишаємо покликання на українську та англійську текстові версії цього розслідування. Ними ви можете ділитися у соціальних мережах, щоб більше людей знали, як Росія під соусом з буцімто благих намірів подає криваві страви – вбивство та геноцид.

Зауважимо, що текстові версії розслідування вийшли раніше. Причиною цього стала кібератака на сайт 24 Каналу, яку росіяни здійснили 11 травня. Власне, атакували наш ресурс загарбники напередодні публікації матеріалу про Багдасарова. Висновки робіть самі.