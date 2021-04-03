Семенченка виписали з лікарні: тепер він – в СІЗО

Екснардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у своренні "приватної військової компанії" перевели з лікарні до СІЗО. Раніше чоловік перебував у госпіталі, бо йому стало зле.

Інформацію на сторінці Семенченка опублікувала його дружина Наталка Музика. Вона отримала її під час апеляційного засідання 1 квітня.

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Чому Семенченка був у лікарні

Після того, як Семенченку обрали запобіжний захід, йому погіршало. Тож 27 березня його госпіталізували. Сам екснардеп зазначив, що діагноз був "миготлива аритмія".

Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ,

– написав Семенченко.

Що таке миготлива аритмія? Це вид аритмій, під час якої у людини з'являється аномальний серцевий ритм. Таку хворобу ще називають Це вид аритмій, під час якої у людини з'являється аномальний серцевий ритм. Таку хворобу ще називають фібриляція передсердь.

Справа Семенченка: що відомо