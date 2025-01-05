Росіяни атакували КАБами Семенівку на Чернігівщині: є поранені, пошкоджена лікарня
Ввечері, 4 січня, окупанти вдарили по Чернігівщині. Відомо, що загарбники завдали авіаударів по прикордонному місту Семенівка.
На жаль, внаслідок дій ворога є потерпілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України.
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Ворог вдарив по Семенівці
Ввечері 4 січня російські війська завдали авіаударів КАБами по житловому масиву прикордонного міста Новгород-Сіверського району.
У МВС України розповіли, що пошкоджена адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі. Наразі на місці працюють всі необхідні служби.
Також там оприлюднили інформацію щодо постраждалих.
7 людей отримали поранення унаслідок російських авіаударів по прикордонному місту Семенівка,
– ідеться в повідомленні.
Відповідну інформацію там оприлюднили о 23:32 4 січня.
Окупанти вдарили по Семенівці / Фото Національної поліції України