Семену Семенченку стало погано в залі суду: йому викликали швидку

Семен Семенченко 20 серпня оголосив голодування. 1 вересня йому стало погано в залі суду.

Семенченку викликали швидку допомогу. Про це він сам написав на своїй сторінці в фейсбуці.

До теми Розгляд справи Семенченка перенесли: екснардеп оголосив голодування

Семенченку стало погано в залі суду

Семену Семенченку стало зле під час засідання суду. Через це у суді оголосили перерву до 14 години 1 вересня, а для надання допомоги підозрюваному викликали швидку допомогу. Згодом розгляд справи у суді продовжили.

До речі, Семен Семенченко оголосив голодування 20 серпня, коли Апеляційний суд переніс розгляд його справи на 3 вересня. Колишній нардеп заявив, що безстроково голодуватиме на знак протесту.

До речі, Солом'янський районний суд Києва не встиг за місяць передати документи щодо справи. Це назвали причиною перенесення засідання. Однак сам Семенченко з нею не погоджується.

Коротко про справу Семена Семенченка