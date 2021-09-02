Семену Семенченку стало погано в залі суду: йому викликали швидку
Джерело:фейсбук Семена Семенченка
Семен Семенченко 20 серпня оголосив голодування. 1 вересня йому стало погано в залі суду.
Семенченку викликали швидку допомогу. Про це він сам написав на своїй сторінці в фейсбуці.
До теми Розгляд справи Семенченка перенесли: екснардеп оголосив голодування
Семенченку стало погано в залі суду
Семену Семенченку стало зле під час засідання суду. Через це у суді оголосили перерву до 14 години 1 вересня, а для надання допомоги підозрюваному викликали швидку допомогу. Згодом розгляд справи у суді продовжили.
До речі, Семен Семенченко оголосив голодування 20 серпня, коли Апеляційний суд переніс розгляд його справи на 3 вересня. Колишній нардеп заявив, що безстроково голодуватиме на знак протесту.
До речі, Солом'янський районний суд Києва не встиг за місяць передати документи щодо справи. Це назвали причиною перенесення засідання. Однак сам Семенченко з нею не погоджується.
Коротко про справу Семена Семенченка
- У березні 2021 року СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії", засновниками якої є Семенченко та "позаштатний агент" НАБУ Євген Шевченко.
- Фігурантам повідомили про підозру в організації незаконної схеми ввезення військових запчастин з Росії, та вони вини не визнають.
- Наприкінці березня Семенченка взяли під варту. Та через проблеми зі здоров'ям екснардепа відправили до лікарні, а згодом – знову в СІЗО.
- У липні екскомандиру батальйону "Донбас" оголосили нову підозру у справі про ПВК – щодо зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.
- 14 липня суд відпустив Семенченка під цілодобовий домашній арешт, та вже 26 липня Солом'янський суд Києва знову відправив його в СІЗО.