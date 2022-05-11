Сенат Чехії визнав злочини російської армії в Україні геноцидом

Сенат Чехії 11 травня офіційно визнав злочини російських військових в Україні геноцидом українського народу.

Так, чеський сенат ухвалив відповідну постанову. У ній рішуче засудили жорстоку й агресивну війну, яку Росія почала проти України.

До речі Сейм Литви одноголосно визнав Росію державою, що підтримує тероризм

У постанові також мовиться про підтримку подальшого надання зброї Україні та отримання нею статусу кандидата на членство в ЄС. Чеський уряд просять продовжити прискорене постачання військової техніки. Зокрема, важкого озброєння із запасів колишньої чехословацької армії 1989 року.

Крім того, Чехія підтримає позови України проти держави-агресорки у Міжнародному суді.

Що сказано про геноцид

Посол України в Чехії Євген Перебийніс оприлюднив документ. У ньому чітко зазначено, що сенат засуджує етнічно мотивовані злочини проти людства. Зокрема, масові страти, прояв неповаги до загиблих, тортури, зґвалтування, фізичне та психічне насильство або насильницьку депортацію дітей, які Росія вчиняє систематично та масштабно. Це прояв геноциду українського народу.

Також Чехія закликала Росію негайно вивести свої війська з усіх окупованих територій України, а ще – поважати міжнародне право й не блокувати евакуацію мирних людей.



Постанова чеського сенату / Фото Євгена Перебийноса

У Канаді й Литві теж визнали звірства росіян геноцидом

Канадський парламент 28 квітня також підтримав постанову про визнання геноцидом звірств росіян в Україні. Наголосили на умисних вбивствах цивільних та знущаннях з їхніх тіл, примусовій депортації українських дітей до Росії, тортурах та зґвалтуваннях. Зрештою, російські окупанти вчиняють злочини проти людяності.

Одноголосно проголосував за резолюцію, якою визнав дії Росії в Україні геноцидом, і сейм Литви. Ба більше, там чітко окреслили, що Росія – країна, яка вдається до терористичних дій.

До слова, глава Верховної Ради Руслан Стефанчук тоді подякував і закликав весь світ підхопити естафету. Це потрібно, щоб пам'ять про масові вбивства українців ніколи не була стерта.

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