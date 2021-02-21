Агресія та політичний тиск на Навального: Польща закликала ЄС до нових санкцій проти Росії

21 лютого 2021 , 10:04
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У Польщі засудили агресивну політику Москви, зокрема щодо Олексія Навального. Верхня палата парламенту закликала Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії.

Джерело:

Wiadomosci

Резолюцію підтримали 98 сенаторів. Варто зазначити, що проти не проголосував ніхто.

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У резолюції мовиться про те, що Євросоюз разом з міжнародною демократичною спільнотою має зробити стратегічні висновки з тривалої агресивної політики нинішнього керівництва Росії.

Вільний світ більше не може дипломатично мовчати щодо брутального порушення громадянських прав,
– сказано в резолюції.

Заклик до нових санкцій пов'язаний з ситуацією з опозиціонером Олексієм Навальним. У Польщі зазначили, що є докази участі російської влади у спробі його вбивства отруйною речовиною

Довідка. Навального намагались отруїти у серпні 2020 року. Деталі – читайте тут.

У резолюції запевнили, що російський суд відправив Навального до в'язниці під політичним тиском. Водночас у Польщі обурилися ще й жорстокими діями силовиків на багатотисячних протестах

"У цій ситуації Сенат очікує, що Рада ЄС у закордонних справах розширить санкції проти влади Російської Федерації", – наголосили у документі.

Відомо, що глави МЗС країн Євросоюзу зберуться на засідання в понеділок, 22 лютого. Тоді можуть узгодити нові персональні санкції проти посадовців Росії у контексті справи Навального.

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