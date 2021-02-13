Сенат розглядає імпічмент Трампа: виголошують завершальні промови

У Сенаті доходить до завершення розгляд імпічменту Дональда Трампа. Наразі сенатори приступили до виголошення завершальних промов – від сторін обвинувачення та захисту.

Спочатку члени Сенату проголосували за те, щоб допитати у справі свідків.

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Зокрема, сторона обвинувачення планувала допитати конгресменку Джеймі Ерреру-Батлер. Проте згодом сторони дійшли згоди: аби не затягувати процес і проголосувати ще 13 лютого, свідків допитувати не будуть.

Лідер республіканців голосуватиме за виправдання Трампа

Раніше лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл повідомив, що голосуватиме за виправдання 45-го американського президента. Про це він навіть повідомив електронною поштою деяких своїх однопартійців.

Чому розпочали процес імпічменту

Зазначимо, що Трамп став першим в історії американським президентом, якому двічі оголошують імпічмент. Вдруге процес розпочали після заворушень у Вашингтоні.

6 січня прихильники 45-го президента штурмували Капітолій після його промови. Сам Трамп свої фанів не відкликав. На це відреагували у Палаті представників, яка вже проголосувала за імпічмент.