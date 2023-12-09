Без іноземної допомоги українці перебувають у смертельній небезпеці, – Зеленська

Олена Зеленська розповіла, що українці без іноземної допомоги – у смертельній небезпеці. Відповідну заяву перша леді зробила після того, як сенатори-республіканці заблокували законопроєкт про допомогу. Провальне голосування відбулося 6 грудня 2023 року.

Того дня російські окупанти вкотре атакували Україну ракетами. Зеленська наголосила: "якщо світ втомиться, вони просто дозволять нам померти."

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Нам дуже боляче бачити ознаки того, що пристрасна готовність допомогти може згаснути. Для нас – це питання життя,

– наголосила перша леді України.

Україна не відмовиться від захисту

Кільський інститут світової економіки зауважив, що динаміка військової підтримки України від союзників – суттєво сповільнилася. Мовиться про майже 90%. Найбільшим донором залишаються США. Окрім того, на лідерських позиціях залишається Німеччина.

У РНБО відреагували на провальне голосування Сенату. Олексій Данілов наголосив, що Україна продовжить захищати "кожен клаптик" своєї землі. Секретар РНБО зауважив: Україна зробить висновки та перезарядить зброю. За словами Данілова, щодня ми дорослішаємо та стаємо міцнішими.

Людство зробило серйозний прогрес. Водночас пріоритетом досі залишається сила.

Росії не вдасться реалізувати жодних своїх задумів. Україна звільнить усі свої території й поверне безпеку для своїх людей.