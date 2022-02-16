Сенат США підготував законопроєкт про негайні санкції проти Росії

У верхню палату Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Документ підготувала група сенаторів-республіканців.

Поведінка Росії може виснажити українців

Законопроєкт передбачає негайне запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Крім того, він повинен призвести до масштабних економічних втрат для держави-агресорки.

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Військове вторгнення досі не відбулося, але є інші способи, за допомогою яких Росія може напасти на Україну. Вони можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому,

– заявив автор законопроєкту Джим Ріш.

Член Комітету з питань міжнародних відносин додав, що документ також зміцнює союзників і партнерів США та надає підтримку Україні.

У законопроєкту символічна назва

У нового законопроєкту символічна абревіатура NYET (від російського слова "ні"), яка розшифровується як Never Yielding Europe's Territory, тобто "Ніколи не поступатися територією Європи". Проєкт закону відразу підтримали понад 30 сенаторів-республіканців.

Документ внесли після того, як переговори між демократами і республіканцями зайшли в глухий кут.

Що відомо про санкції США проти Росії

Президент США заявив, що у разі нападу Росії проти неї введуть "руйнівні" обмеження.

Вони можуть призвести до економічної катастрофи в країні.

Водночас президент Володимир Зеленський закликає партнерів негайно запровадити санкції, адже коли почнеться війна стане пізно.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!