Сенат США провалив швидке прийняття оборонного бюджету-2022

Республіканці в Сенаті США заблокували можливість швидкого прийняття оборонного бюджету на 2022 рік. Суперечки з демократами виникли через те, які саме поправки потрібно внести в законопроєкт.

Зокрема, республіканці змусили опонентів детально обговорити всі положення й правки, які містять й санкції проти "Північного потоку-2".

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Сенат заблокував швидке прийняття оборонного бюджету

Сенатори проголосували 45 проти 51 за припинення дебатів по проєкту закону щодо асигнувань на національну оборону, який встановлює рівень витрат, а також політику Пентагону,

– йдеться у повідомленні.

Для того, аби прийняти документ за прискореною процедурою простою більшістю, потрібна була підтримка щонайменше 60 сенаторів.

Причина суперечок між політичними опонентами

Суперечки між республіканцями й демократами виникли через значну кількість поправок, які верхня палата Конгресу США внесла у процесі розгляду документа. Лідер демократів Чак Шумер всіляко затягував винесення на голосування документа перед вихідними до Дня подяки, який у США святкували 25 листопада.

Вже 29 листопада він намагався припинити ведення дебатів по документу із затвердженими лише 18 поправками. Однак республіканці його ідею не підтримали, наполягаючи на обговорення інших положень.

Лідер республіканців Мітч Макконнелл назвав перелік питань, щодо яких його партія наполягає введення додаткових поправок. Зокрема, санкції проти "Північного потоку-2", представлені сенаторами Джеймсом Рішем і Тедом Крузом та затверджені раніше Палатою представників США. Крім того, республіканці наполягають на голосуванні за поправки щодо підтримки України, а також щодо Китаю.

Процедура прийняття оборонного бюджету США

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 рік у вересні 2021 року.

На початку жовтня документ надійшов на розгляд Сенату США. Для його затвердження законопроєкт повинен бути ухвалений в обох палатах Конгресу США. Опісля обидві редакції мають пройти процес узгодження. Тоді їх подадуть на підпис президенту Джо Байдену.