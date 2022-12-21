Перед виступ Зеленського Сенат затвердив нового посла США в Росії

Сенат США 21 грудня затвердив нового посла США в Росії – Лінн Трейсі. Це відбулося напередодні виступу Володимира Зеленського у Конгресі.

Що відомо про нового посла США в Росії

Призначення Трейсі схвалили 93 сенатори. Проти були лише двоє – сенатори-республіканці.

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Трейсі замінить на посаді Джона Саллівана, якого послом США у Росії призначав ще Дональд Трамп. Про політикиню відомо, що раніше вона була послом США у Вірменії, а також працювала старшим радником у справах Росії в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепу США. Крім того, Трейсі була заступницею голови місії в посольстві США в Москві.

У Сенаті наголосили, що голосування за Трейсі відбулося у день візиту президента України для того, щоб показати Києву свою підтримку.

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