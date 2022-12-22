На допомогу Україні виділили 44,9 мільярда доларів: Сенат США схвалив проєкт бюджету

США продовжують потужно підтримувати Україну. Сенат Сполучених Штатів схвалив виділення нашій державі ще 44,9 мільярда доларів.

Нещодавно президент США Джозеф Байден заявляв, що з нетерпінням чекає, коли зможе схвалити надання цієї допомоги. За його словами, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Сенат схвалив проєкт бюджету-2023

Сенат США 22 грудня схвалив законопроєкт про фінансування уряду на суму 1,7 трильйона доларів. Його вже скерували до Палати представників.

Згідно з даними, опублікованими на початку цього тижня головою Комітету Сенату з питань асигнувань, сенатором від штату Вірджинія Патріком Легі:

772,5 мільярда доларів скерують на необоронні дискреційні програми,

858 мільярдів доларів – на фінансування оборони.

Ці цифри означають збільшення витрат на необоронні програми приблизно на 5%, а на оборонні програми та програми Пентагону – на 8%.

Законопроєкт також містить 44,9 мільярда доларів військової, гуманітарної та економічної допомоги для України. Зокрема, ця сума включає:

кошти на поповнення запасів зброї Пентагону, яку США відправили в Україну,

додаткову допомогу для союзників по НАТО.

Голосування в Сенаті відбулося наступного дня після того, як президент Володимир Зеленський здійснив візит до Вашингтона та виступив з історичною промовою на спеціальному спільному засіданні Конгресу. Він закликав американських законодавців продовжувати фінансувати війну за незалежність України проти російських окупантів, які вдерлися на її територію.

Візит Зеленського до США: коротко

Зеленський прибув до США 21 грудня. Це був перший візит президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Його планували протягом кількох місяців, але це не розголошували в цілях безпеки.

У Вашингтоні глава держави зустрівся зі своїм американським колегою Джозефом Байденом. Вони провели перемовини та запевнили один одного у зміцненні стосунків обох країн.

Потім Зеленський виступив у Конгресі США. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала цю промову однією з найкращих, які їй доводилося чути.

Пелосі зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Зокрема, обидва політики приїжджали у США, щоб попросити допомоги та подякувати партнерам за підтримку.

Сполучені Штати 21 грудня оголосили про виділення нової військової допомоги Україні на 1,8 мільярда доларів. У цей пакет увійдуть довгоочікувані системи ППО "Патріот", які допоможуть захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських атак.