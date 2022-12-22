На допомогу Україні виділили 44,9 мільярда доларів: Сенат США схвалив проєкт бюджету
Джерело:CNBC
США продовжують потужно підтримувати Україну. Сенат Сполучених Штатів схвалив виділення нашій державі ще 44,9 мільярда доларів.
Нещодавно президент США Джозеф Байден заявляв, що з нетерпінням чекає, коли зможе схвалити надання цієї допомоги. За його словами, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
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Сенат схвалив проєкт бюджету-2023
Сенат США 22 грудня схвалив законопроєкт про фінансування уряду на суму 1,7 трильйона доларів. Його вже скерували до Палати представників.
Згідно з даними, опублікованими на початку цього тижня головою Комітету Сенату з питань асигнувань, сенатором від штату Вірджинія Патріком Легі:
- 772,5 мільярда доларів скерують на необоронні дискреційні програми,
- 858 мільярдів доларів – на фінансування оборони.
Ці цифри означають збільшення витрат на необоронні програми приблизно на 5%, а на оборонні програми та програми Пентагону – на 8%.
Законопроєкт також містить 44,9 мільярда доларів військової, гуманітарної та економічної допомоги для України. Зокрема, ця сума включає:
- кошти на поповнення запасів зброї Пентагону, яку США відправили в Україну,
- додаткову допомогу для союзників по НАТО.
Голосування в Сенаті відбулося наступного дня після того, як президент Володимир Зеленський здійснив візит до Вашингтона та виступив з історичною промовою на спеціальному спільному засіданні Конгресу. Він закликав американських законодавців продовжувати фінансувати війну за незалежність України проти російських окупантів, які вдерлися на її територію.Зверніть увагу! Сполучені Штати 21 грудня оголосили про виділення нової військової допомоги Україні на 1,8 мільярда доларів. У цей пакет увійдуть довгоочікувані системи ППО "Патріот", які допоможуть захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських атак.
Візит Зеленського до США: коротко
- Зеленський прибув до США 21 грудня. Це був перший візит президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Його планували протягом кількох місяців, але це не розголошували в цілях безпеки.
- У Вашингтоні глава держави зустрівся зі своїм американським колегою Джозефом Байденом. Вони провели перемовини та запевнили один одного у зміцненні стосунків обох країн.
- Потім Зеленський виступив у Конгресі США. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала цю промову однією з найкращих, які їй доводилося чути.
- Пелосі зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Зокрема, обидва політики приїжджали у США, щоб попросити допомоги та подякувати партнерам за підтримку.