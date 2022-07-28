Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію державою-спонсором тероризму

Сенат США ухвалив резолюцію, у межах якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні, а також Грузії, Сирії та Чечні.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америки серйозно розглядають оголошення росії – державою-спонсором тероризму за її злочини в Україні. Про це раніше розповіла амбасадорка США Бріджит Брінк.

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Дипломатка зазначила, що таке питання потребує ретельного розгляду, але Вашингтон продовжить робити все, щоб притягнути росію до відповідальності.

Якщо Держдеп США також ухвалить резолюцію, то російська федерація стане п'ятою країною у списку спонсорів тероризму.

Варто відзначити, що наразі до списку країн, які офіційно були визнані спонсорами тероризму, входять Куба, Північна Корея, Іран, а також Сирія.

Новину прокоментував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Дякуємо Сенату за підтримку заклику України. росія – це держава-терорист. Настав час визнати це офіційно та зруйнувати російську економіку,

– написав він у телеграмі.

Україна вже давно визнала росію державою-терористом

Верховна Рада офіційно визнала Росію державою-терористом. Це означає, що вся російська неонацистська символіка в Україні перебуває під забороною. Такі зміни регулює законопроєкт 7214, ухвалений 1 квітня у першому читанні. Його підтримали 311 парламентарів.

Співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що українське законодавство доповнюється новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну".

Літери Z, V визнаються символікою військового вторгнення Росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам,

– наголосив він.

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