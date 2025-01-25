Крісті Ноем, яка критикувала допомогу Україні, обійме посаду міністра внутрішньої безпеки США

Сенат схвалив кандидатуру 53-річної Крісті Ноем на посаду глави Міністерства національної безпеки США. Вона обіймала посаду губернаторки Південної Дакоти з 2019 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill. Відомо, що американська посадовиця критикувала надання допомоги Україні, називавши її "стратегічною помилкою".

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Що відомо про затвердження Ноем на посаду

У суботу, 26 січня, Сенат США затвердив Крісті Ноем на посаді міністра внутрішньої безпеки. Кандидатка отримала підтримку від представників обох партій. Вона була губернаторкою Південної Дакоти з 2019 року та є колишнім законодавцем штату та членом Конгресу чотири терміни.

Відтепер Крісті Ноем очолить одне з найбільш розгалужених відомств в уряді, яке має особливе значення в адміністрації президента США Дональда Трампа, який має намір посилити контроль над імміграцією.

Відомо, що до складу цього міністерства входять Служба громадянства та імміграції США, Секретна служба, берегова охорона та прикордонно-митна служба. Також відомство відіграє ключову роль у реагуванні на кібератаки через Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

До слова, Крісті Ноем відома своєю критикою американської допомоги Україні. Навесні 2023 року вона заявила, що військова підтримка України є "дорогою стратегічною помилкою", яка тільки сприяє зміцненню союзу Росії та Китаю.